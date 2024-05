Aktion an diesem Freitag Kleidertausch am Abenteuerspielplatz in Hilden

Der Kleidungstausch findet am Freitag, 24. Mai, in der Zeit von 19.30 bis 21.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Abis an der Richard-Wagner-Straße 101 statt. Wer mitmachen möchte, kann sich per Mail an abenteuerspielplatz@fzg-hilden.de, telefonisch unter 02103 937130 oder über Facebook anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro.