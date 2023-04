Soziales in Hilden Kleiderkammer bittet um Spenden

Krieg in der Ukraine, Folgen der Corona-Pandemie, Erdbeben in der Türkei und Syrien: Katastrophen erschüttern die Welt und viele Menschen benötigen humanitäre Hilfe. Geprägt von den Eindrücken, die solche Ereignisse hinterlassen, wollen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Hilden zukünftig enger zusammenarbeiten. So wollen sich beide Organisationen gemeinsam um Kleiderspenden kümmern.