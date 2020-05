Hilden : Kleiderkammer Hilden öffnet wieder

Die Räume an der Benrather Straße 51 sind ab Montag, 11. Mai, wieder geöffnet. Mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen können ab diesem Zeitpunkt wieder Kleidung und Haushaltswaren gekauft und – aus Lagerungsgründen nur in Kleinstmengen von zwei Kartons oder Säcken – auch wieder gespendet werden, hieß es.

Die Kleiderkammer an der Benrather Straße 51 öffnet am Montag, 11. Mai, wieder für Kunden und Spender. Sie war dann knapp acht Wochen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen können ab diesem Zeitpunkt wieder Kleidung und Haushaltswaren gekauft und – aus Lagerungsgründen nur in Kleinstmengen von zwei Kartons oder Säcken – auch wieder gespendet werden. Aus organisatorischen Gründen ist ausschließlich der Eingang an der Benrather Straße für Kunden geöffnet. Derzeit ist auch der Fahrradständer im Hof nicht in Betrieb, teilte der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) als Träger der Einrichtung mit.