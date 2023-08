Bundestagsabgeordneter Klaus Wiener „Minister? Das kann ich mir vorstellen“

Am Tag zuvor hat er die Autobahn GmbH in Leverkusen besucht, um dort über die Ausbaupläne zur A3 zu sprechen. Er hat gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Spatenstich für das neue Bayer-Forschungszentrum in Monheim teilgenommen, ebenso an einem digitalen Koordinierungstermin zu den Themen Energie, Industrie, Umwelt und Klimaschutz – und schließlich hat er in Mettmann noch dem Gefahrenabwehrzentrum des Kreises einen Besuch abgestattet. Keine schlechte Bilanz für einen einzigen Tag.