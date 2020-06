Evangelische Kirche : Windrose will Kompass für Kinder sein

Windrose will Kompass für Kinder sein

Auch die Kita an der Champagne mit Leiterin Rosi Wachholz ist Mitglied im Verbund. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Mettmann Zum 1. August 2020 haben fünf Kirchengemeinden – Erkrath, Hilden, Hochdahl, Mettmann und Linnep - die Trägerschaft ihrer Kindergärten auf ihren Kirchenkreis übertragen. Die elf Kitas im Kirchenkreis Düsseldorf- Mettmann schließen sich unter dem Namen „Windrose“ zusammen.

Damit wollen sie dem enorm gewachsenen pädagogischen, organisatorischen und finanziellen Anforderungen effektiver begegnen können. Sitz der Geschäftsführung ist das Haus des Kirchenkreises in der Goethestraße in Mettmann.

Pfarrer Jürgen Artmann erläuterte, warum dieser Zusammenschluss notwendig und sinnvoll ist. „Früher mussten die Kita-Ausschüsse, Pfarrer und Presbyterien Entscheidungen für jede Einrichtung alleine treffen“ und waren damit in fünf Kirchengemeinden, elf Tagesstätten mit mehr als 150 Mitarbeitern schlicht überfordert. Viele Entscheidungen kamen zu spät. Modernisierung mit Synergieeffekten tut also Not. Deshalb die „Windrose.“