Jugend in Hilden Kita-Kinder lernen den Umgang mit Konflikten

Hilden · Das Projekt „Fit für den Schulstart“ ist in Hilden ein Erfolg. Es wird dank einer Spende auch im kommenden Jahr an den Kitas durchgeführt. Wie die Jungen und Mädchen auf den Wechsel an die Grundschule vorbereitet werden.

16.06.2023, 10:43 Uhr

Lara (6) und Leano (5) haben beim Projekt „Fit für den Schulstart“ gelernt, Konfliktsituationen zu bewältigen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Susann Krüll

Ein wenig schüchtern ob der Anzahl ihnen fremder Erwachsener betraten die Vorschulkinder Lara und Leano die Mehrzweckhalle unter dem Dach der Kita Rappelkiste. Sie hatten sich bereit erklärt, den dort versammelten Vertretern des Lions-Clubs und der Stadtverwaltung vorzuführen, was sie in den zurückliegenden fünf Wochen im Rahmen des Projekts „Fit für den Schulstart“ erarbeitet hatten.