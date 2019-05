Hilden : Kita St. Elisabeth hat renoviert

Hilden Rund 160.000 Euro wurden in das neue Außengelände investiert.

Am Dienstag, 14. Mai, können die Kinder ihre neue Spiellandschaft endlich erkunden. Um 10 Uhr findet ein Wortgottesdienst statt, zu dem Eltern, Geschwister und Angehörige eingeladen sind. Anschließend segnet Diakon Michael Ruland die neuen Spielgeräte.

Drei andere Kindertagesstätten der Katholischen Kirchengemeinde St. Jacobus sind bereits aufwendig saniert worden, eine weitere, St. Konrad, ist bereits in Angriff genommen.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Jacobus unterhält fünf Kindertagesstätten in Hilden, deren Außengelände in den vergangenen Jahren erneuert wurden. Die Kosten beliefen sich auf jeweils rund 100.000 Euro. „Unser Ziel war es, möglichst naturnah und langlebig, mit Hölzern und Steinen zu gestalten“, sagt Sabine Gaida, die als ehrenamtliches Mitglied des Kirchenvorstands die Baumaßnahmen in den Kindertagesstätten begleitet. „Nach St. Christophorus, St. Elisabeth, St. Josef und St. Marien werden wir auch noch St. Konrad als Spiel- und Lernstätten für unsere Kinder aufwerten.“