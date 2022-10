Martinsaktion der Kita Sonnenschein in Hilden : Kinder teilen wie St. Martin

Hilden Die Kinder der Kita Sonnenschein im Hildener Osten haben Apfelkuchen gebacken und die Nachbarschaft eingeladen. Am Donnerstag haben sie zum ersten Mal den Kuchen verteilt – ganz im Sinne von St. Martin. Weitere Termine folgen.

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht überreicht Eleonora ein Stück Apfelkuchen an einen Fahrradfahrer, der zufällig auf der Straße am Kalstert unterwegs ist. Der Radler lächelt mindestens genauso breit, er freut sich sehr über das überraschende Geschenk. Später wird Kita-Leiterin Christiane Hoffmann fragen, ob die Kinder die Freude im Gesicht des Mannes gesehen hätten.

Die Kita Sonnenschein im Hildener Osten beschenkt die Nachbarschaft. „Mir ist wichtig, dass die Kindern lernen, was Teilen bedeutet – und dass sie sehen, dass sie anderen Menschen damit eine Freude machen“, erklärt Initiatorin Christiane Hoffmann. Der Gedanke von St. Martin liegt ihr am Herzen.

Zu einer echten Tradition haben sich die Aktionen rund um Ostern und vor Weihnachten entwickelt. Vor 18 Jahren begannen die Mitarbeiter mit den Kindern damit und haben beispielsweise aus Zungenspateln kleine Blumenstecker mit weihnachtlichen Motiven gebastelt. 180 Stecker davon haben die Kinder der Kita Sonnenschein in einer Kiste im Stadtwald, direkt am Jaberg deponiert. Sie fanden bei den Spaziergängern einen reißenden Absatz, sodass sie nach wenigen Tagen vergriffen waren.

Auch in diesem Jahr plant die Kita wieder eine Geschenk-Aktion: „Wir werden wahrscheinlich Weihnachtselche basteln“, sagt Christiane Hoffmann. Als sie einmal daran dachte, die Geschenk-Aktion einzustampfen, sprach sie ein Mann an: „Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, lächelt mich Ihr Küken an“, sagte er zu der Kita-Leiterin. Und da war für sie klar, dass die Aktion nicht sterben darf, da sie vielen Menschen Freude bereitet.

Samuel bringt unterdessen ein weiteres Stück Kuchen an eine Passantin, die von der Aktion gelesen hatte. „Vielen Dank“, sagt die junge Frau, die ihre Tochter im Kinderwagen spazieren fährt. Die Kleine soll bald auch in den Kindergarten kommen, am liebsten in die Kita Sonnenschein, sagt sie.