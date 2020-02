Hilden : Kita-Platz-Vergabe: Erste Runde dauert etwa 14 Tage

In Hilden hat die Vergabe der Betreuungsplätze für das Kindergartenjahr 2020/21 begonnen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Bekomme ich einen Betreuungsplatz für mein Kind? Das ist für viele Eltern eine wichtige Frage, insbesondere, wenn Mütter und Väter beide berufstätig sind. „Habt ihr schon einen Kita-Platz?“ Das ist in vielen Sozialen Medien gerade das Thema.

Hintergrund: Bis 1. Februar werden die Betreuungsplätze für das Kita-Jahr 2020/21 über das Online-Portal Little Bird (auf der Stadtseite www.hilden.de) vergeben.

Die Eltern wählen ihre favorisierten Kitas aus und melden ihr Kind unverbindlich über das Online-Portal Little Bird für bis zu fünf Einrichtungen an. Favorisieren die Familien eine oder zwei Kitas, können sie ihre Wunschkandidaten mit „Priorität 1“ (erste Wahl) und „Priorität 2“ (zweite Wahl) kennzeichnen. Die Kitas versenden ihre Reservierungszusagen per E-Mail oder Post.