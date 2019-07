Hilden : Kita-Kinder stärken über Bewegung ihre Persönlichkeit

„Lott-Jonn“: Eine Szene aus einer Praxisstunde, in der die Kinder das Material selbst wählen und Bewegungsanlässe eigenständig bauen und bespielen. Foto: Kreis Mettmann

Die Stadt Hilden beteiligt sich ab Herbst an der „Lott-Jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit“ des Kreisgesundheitsamtes.

Kinder sollten sich so viel wie möglich bewegen, im Kita-Alter mindestens 180 Minuten pro Tag, so die nationalen Empfehlungen. Leider haben Kinder heute immer weniger Möglichkeiten, sich frei zu bewegen. Die Folgen fallen bereits im Kindergartenalter auf. So misslingt vielen das Balancieren und Hüpfen sowie das Konzentrieren auf eine Sache. Auch das soziale Miteinander muss oft noch erlernt werden. Werden diese Kinder früh entsprechend gefördert, holen die meisten auf und entwickeln sich gut.

Seit inzwischen neun Jahren erreicht das Kreisgesundheitsamt Mettmann mit psychomotorischen Fördergruppen genau die Kinder, die keine Therapie benötigen, aber eine besondere Unterstützung brauchen. Speziell qualifizierte Kursleiter begleiten die Kinder und motivieren sie durch gezielte Bewegungsanlässe, mehr Selbstvertrauen in das eigene Können zu gewinnen. „Entscheidend ist, dass wir bei dem ansetzen, was ein Kind bereits kann. Dabei ist das freie Spielen extrem wichtig,“ so Heide Förster, Koordinatorin der „Lot-Jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit“ des Kreisgesundheitsamtes. Bewegung wirkt auf die sozial-emotionale und die motorische Entwicklung gleichermaßen. „Daher kommt der Begriff Psychomotorik, der oft missverstanden wird und erläutert werden muss“, so Heide Förster weiter.

Entscheidend für den Erfolg der Förderung von „Lott-Jonn“ ist vor allem das gute Zusammenspiel zwischen Erzieherinnen, Kursleitung, Eltern, der Kinderärztin des Gesundheitsamtes, den Sportvereinen und „Lott-Jonn“. So sind zum Beispiel die Kindergartenuntersuchungen des Gesundheitsamtes Dreh- und Angelpunkt der Maßnahme.

Im letzten Jahr wurde das Angebot in Langenfeld installiert. Hier endete gerade das Förderjahr wie in allen acht Fördergruppen im Kreis. Eva Michels, Kursleitung der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL), zieht ein Fazit: „Die Kinder lernen hier nach einem vorsichtigen Anfang sehr schnell, Dinge auszuprobieren, Geräte selbst aufzubauen und auf verschiedene Weise zu benutzen. Das macht sie stolz und das zeigen sie auch gerne ihren Eltern. Dieser positive Effekt breitet sich auf weitere Fähigkeiten aus, wie das selbständige Umziehen und das verbesserte Miteinanderspielen.“

Positive Resonanz kommt zudem von den Eltern. Sie beobachten, wie Kinder mit Spaß und Erfolgserlebnissen jede Woche teilnehmen. „Frau Michels informiert uns über die Entwicklung unserer Kinder und gibt sehr wertvolle und einfache Alltagstipps, wie mehr Fußgänge. Es ist so wichtig, sich etwas mehr Zeit zu nehmen. Die Kinder entdecken dann selber, wie die Welt um sie herum funktioniert und bewegen sich automatisch dabei“, berichtet eine Mutter begeistert.