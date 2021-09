Sportliche Kinder in Hilden : Mehr als 200 Kita-Kinder legen das Minisportabzeichen ab

Konstantin (5) besucht den Kindergarten an der Friedenskirche und hat am Dienstag sein Minisportabzeichen gemacht. Foto: Tobias Dupke

Hilden Elf Hildener Kitas waren am Dienstag auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch beim Minisportabzeichen sportlich und „ganz t(d)oll“ in Bewegung.

Konstantin (5) vom evangelischen Kindergarten an der Friedenskirche gibt Vollgas: Erst läuft er Slalom, dann springt er in einer auf dem Boden liegenden Strickleiter von Kasten zu Kasten, überwindet im Laufschritt kleine Hürden und wirft am Ende einen Tennisball aus einem Meter Entfernung in eine Tonne. „Toll gemacht, Konsti“, ruft Erzieherin Deborah Eder. Rund 20 Kinder des Familienzentrums an der Friedenskirche haben am Dienstagvormittag ihr Minisportabzeichen auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch abgelegt. Aber sie waren nicht alleine: Insgesamt haben sich elf Hildener Kitas mit mehr als 200 Kindern angemeldet. Die Disziplinen: „ganz t(d)oll bewegen“, „ganz weit oder hoch springen“, „ganz schnell laufen“, „ganz weit oder hoch werfen“ und „ganz lange laufen“. Dabei steht der Spaß an der Bewegung an erster Stelle.

Zum ersten Mal hat die Minisportabzeichen-Aktion 2010 stattgefunden. Initiatoren waren der Kreissportbund Mettmann und die Initiative „Lott jonn“ des Kreisgesundheitsamtes. Seitdem haben viele kreisangehörige Städte das jährliche Sportevent abwechselnd in Kooperation mit dem Kreissportbund, den ortsansässigen Vereinen und den Schulen ausgerichtet. Die Erfahrungen in allen Städten waren durchweg positiv, erklärte Hildens Stadtsprecherin Lina Schorn. Ziel ist es, mit dem Minisportabzeichen die Kinder alters- und entwicklungsgerecht an körperliche Aktivitäten heranzuführen.

„Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder viele Kinder bei dem Sportabzeichen mitmachen. Die altersgerechte Förderung und Begeisterung an Sport und Fitness liegt mir besonders am Herzen“, berichtet Claudia Ledzbor, Leiterin des städtischen Sportbüros. Aufgrund der Pandemie muss die Durchführung des Minisportabzeichens angepasst werden. Daher wurde die Anzahl der teilnehmenden Kitas reduziert, damit sich die Gruppen nicht vermischen. Unterstützer der Veranstaltung sind der Kreissportbund Mettmann, das Kreisgesundheitsamt Mettmann, der Stadtsportverband Hilden und die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert.

Und diese Kitas haben teilgenommen: Itterpänz, die Arche, evangelischer Kindergarten (Familienzentrum) an der Friedenskirche, katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth. Kindertagesstätte St. Josef, Rappelkiste, Pusteblume, evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein, Caritas-Kindertagesstätte St. Jacobus, Kita Nordlichter sowie katholische Kindertagesstätte und Familienzentrum St. Konrad.

(tobi)