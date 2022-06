Wochenende in Hilden und Haan : Kirmes, Konzerte und Kirchenfest

Von Freitag bis Montag feiern die Hildener Schützen ihr großes Heimatfest mit Kirmes in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Das Wochenende bringt in Hilden, Haan und den Nachbarstädten wieder einige Veranstaltungen mit sich. In Hilden feiern die Schützen und der SV Hilden-Nord, im Holterhöfchen spielen hochkarätige Bands, in Haan steht das 30. ökumenische Pfarrgemeindefest an, und in Langenfeld steht die Erdbeere im Mittelpunkt.

Die Wetteraussichten versprechen Sonne, ein paar Wolken und Temperaturen bis zu 25 Grad – die Regenwahrscheinlichkeit liegt am Samstag bei 20, am Sonntag bei 0 Prozent, so die Vorhersage. Das Wochenende kann also kommen, und mit ihm einige Großveranstaltungen. Ein Auszug aus dem Angebot.

Auf dem Bildungscampus am Holterhöfchen treten am Samstag und Sonntag hochkarätige Bands auf, unter anderem das „Trio Farfarello“. Foto: Farfarello

Kirmes In Hilden feiert die St.-Sebastianer-Bruderschaft ihr Schützenfest. Die erste Kirmes seit Beginn der Corona-Pandemie startet am Freitag, 10. Juni, 17 Uhr, mit dem Fassanstich in der Hildener Innenstadt. Anlässlich des Schützen- und Heimatfestes verwandelt sich die Innenstadt rund um Nove-Mesto-Platz und alten Markt in eine Feiermeile. Autoscooter, Geisterbahn und andere Fahrgeschäfte werden aufgebaut, im Festzelt wird gefeiert, an den Speise- und Getränkeständen können sich die Besucher stärken. Das Schützenfest endet am Montag, 13. Juni. Der Samstagnachmittag (ab 15 Uhr) ist für die Senioren der Stadt reserviert. Um 20 Uhr tritt „Der letzte Schrei“ im Festzelt auf (Karten im Vorverkauf erhältlich). Am Sonntag beginnt um 15 Uhr der große Umzug durch die Innenstadt. Ab 18 Uhr spielt die „Jürgen Lübbers Band“. Am Montag, 13. Juni, werden auf dem Schützenplatz an der Oststraße ab 10 Uhr der neue Regimentskönig, Jugendprinz und der Bürgerschützenkönig der Stadt Hilden ausgeschossen. Die Krönung erfolgt am Abend ab 20 Uhr im Festzelt.

Die SV-Hilden-Nord-Jugendabteilung lädt zum Saisonabschluss ein. Foto: dpa

Hilden ist Rockfest Feinste Konzertmusik bietet das „Hilden ist Rockfest“-Festival am Samstag und Sonntag am Holterhöfchen. Den Auftakt machen am Samstag, 16.30 Uhr, „21 Gramm“ mit Michael Kutscha als Frontsänger. Das „Trio Farfarello“ tritt am Samstag um 18.30 Uhr auf. Toscho und seine Band erobern um 20.30 Uhr mit Blues die Bühne. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Auftritt der Gruppe MBS rund um den Hildener Schlagzeuger Ulf Stricker. Ab 16 Uhr treten „Neuanfunk“ und ab 17.30 Uhr Pandora auf. Martin Engelien spielt mit seiner Band Gomusic ab 19.30 Uhr. Er bringt Jutta Weinhold mit – die „Grande Dame“ des deutschen Metals. Verhungern oder verdursten muss niemand: Es wird neben dem Bierwagen eine Wein-, Sekt- und Cocktailbar geben. „Zudem haben wir Bratwürstchen, Krakauer, Steaks und Krustenbraten auf wahlweise Brötchen oder Vollkorntoast für euch im Angebot. Crépes und Popcorn gehören ebenfalls dazu“, erklärt der Organisator, Farfarello-Teufelsgeiger Mani Neumann.

SV Hilden-Nord Die Jugendabteilung des Fußball-Klubs beendet die Saison mit einer großen Feier am Samstag, 11. Juni, von 13 bis 22 Uhr. Der SV Hilden-Nord organisiert ein umfangreiches Programm mit Livemusik auf der Bühne. Kinder und Jugendliche können sich auf der Hüpfburg austoben oder beim Torwandschießen versuchen. Es gibt Getränke und Essen in vielfältigen Variationen, hieß es weiter.

In Langenfeld steht das traditionelle Erdbeerfest an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Pfarrgemeindefest Haan Das 30. Pfarrgemeindefest Haan startet am Samstag, 11. Juni, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche, Kaiserstraße 44, mit einem Eröffnungskonzert. Anschließend kommen die Gäste vor der Kirche zusammen, um gemeinsam zu feiern. Am Sonntag, 12. Juni, beginnt um 11.30 Uhr der Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Chrysanthus und Daria an der Königstraße 6. Danach: Begegnung, Spiele, Tombola, Hüpfburg, Getränke, Kucken, Grillen, Live-Musik und Mitsingkonzert.

Erdbeerfest Langenfeld Der Richrather Karnevalsverein Schwarz-Weiss 1977 lädt für Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, zu seinem Erdbeerfest auf den Hof der Familie Weeger am Rieterbach 84 ein. Die Karnevalisten läuten das Fest am Samstag um 15 Uhr offiziell ein. Es gibt Erbeer-Getränke und Erdbeer-Speisen, aber auch Gegrilltes und andere Getränke. An die Kleinsten ist am Wochenende ebenfalls gedacht: Neben Kinderschminken und Kinderdisco steht auch ein Karussell bereit. Und wer am Samstag verhindert ist, kann die Karnevalisten am Sonntag, 12. Juni, ab 11 Uhr auf dem Hof besuchen.

