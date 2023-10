Kirmes in Hilden Itterfest bringt Hildener zusammen

Anders als in den vergangenen Jahren wurde das Itterfest dieses Mal nicht von der Hildener Werbegemeinschaft organisiert. Die neuen Veranstalter haben für die nächsten Ausgaben der Herbstkirmes große Ziele: „Wir wollen das Konzept überarbeiten. Unser Ziel ist es, das Itterfest wieder ans Laufen zu bringen. Es ist nicht einfach“, so Döbgen. Sein Engagement bescherte ihm an dem Veranstaltungswochenende lange Tage. „Freitag war ein 17-Stunden Tag, mit Aufbau und Ordnungsamt-Begehung.“ Zwischendurch legte Sven Döbgen auch noch selbst Hand an, um etwaige Stolperfallen zu beseitigen. Warum die Traditionsveranstaltung ihm persönlich so viel bedeutet, erklärte er mit einem Wink zu den dicht gedrängten Verkaufsständen der Vereine am alten Markt: „Man kennt sich, man grüßt sich, das ist doch das Schöne. Jecke Fründe, Narrenakademie, Musketiere… Es wird angenommen und das ist ein schönes Gefühl. Wir gucken, dass wir Hildener zusammenhalten.“