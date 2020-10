Großprojekt in Hilden : Kanalprojekt: Kirchhofstraße bis 14. November nur einspurig

Hilden Seit mehr als einem Jahr wird rund um die Kirchhofstraße gebaut. Das Kanalbauprojekt geht nun in die nächste Phase. Bis Juni 2021 soll es fertig sein.

Baudezernent Peter Stuhlträger stellte im Hauptausschuss klar: Die Stadt mache das Mega-Projekt (Dauer rund zwei Jahre) doch nicht, um die Bürger zu ärgern, sondern um sie vor Überflutungen bei Starkregen zu schützen. Kirchhofstraße/Am Feuerwehrhaus, Elberfelder Straße, Am Lindenplatz/Talstraße: Zurzeit werden viele Kanäle erneuert. Sind sie denn in einem so schlechten Zustand? Im Gegenteil: Das Kanalnetz sei in einem guten Zustand, betont Dieter Drieschner, Sachgebietsleiter Stadtentwässerung. Die Kanäle werden alle vier Jahre untersucht, die Ergebnisse in einer Datenbank gesammelt. Danach wird repariert und erneuert. In Hilden werden Abwasser und Regenwasser in getrennten Kanälen abgeleitet. Weil es häufiger Starkregen gibt, werden größere Rohre eingebaut. 23 Millionen Euro will die Stadt bis 2023 in das Kanalnetz investieren und in den Jahren danach weitere 20 Millionen Euro.