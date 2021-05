Kostenpflichtiger Inhalt: Kirchenchorprobe in Hilden : Mehrstimmig Singen im Lockdown

Chorleiter Michael Krebs ist froh, dass Chorproben jetzt wieder möglich sind – online mit ein wenig Technikaufwand. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Singen ist gesund. Es hellt das Gemüt auf, macht gute Laune und stärkt das Selbstbewusstsein. Doch gerade das Singen gilt als hochansteckend und so wurde es als Risikofaktor in Corona-Zeiten entweder stark zurückgefahren oder gar ganz eingestellt. Dennoch wollen die Chöre der katholischen Kirche in Hilden nicht auf das Singen verzichten.