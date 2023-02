Kinderprinzenpaare treffen sich in Hilden Närrischer Nachwuchs im Museum

Aus Erkrath waren Lema I. und Hannah I. gekommen. Der Kinderprinz trat das Erbe seines Bruders Fabian an, während Hannah über einen Arbeitskollegen ihrer Mutter zu der karnevalistischen Ehre kam. „Bis jetzt hatte ich eine tolle Zeit, doch ich freue mich noch sehr auf unseren Zug in Erkrath am Samstag, auf den Zug am 19. in Unterbach und natürlich auf den Rosenmontagszug in Düsseldorf“, so Hannah I.. „Schon mit fünf wollte ich in die Bütt, jetzt mit acht bin ich Prinzessin“, sagte Rieka I. aus Unterbach, die Prinz Niclas I. an ihrer jecken Seite hat. Rieka kann in der Tat als karnevalistisches Urgestein gelten, ist sie doch in ihrer Familie die fünfte Prinzessin in vierter Generation.