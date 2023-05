Bobby-Car-Rennen in Haan Kinderparlament sucht Nachwuchsrennfahrer

Damit die Rennen auch fair zugehen, wird das Teilnehmerfeld in drei Altersklassen aufgeteilt. So fahren Mädchen und Jungen zwischen 5 und 7 Jahren gegeneinander, genauso wie Kinder zwischen 8 und 10. Die ältesten Starter treten in der Kategorie zwischen 11 und 13 Jahren an. Gefahren wird im eins gegen eins Duell. Das bedeutet, dass zwei Piloten einer Altersklasse gegeneinander fahren. Der Gewinner kommt eine Runde weiter. Am Ende dürfen sich die ersten drei Plätze jeder Kategorie auf einen Pokal freuen, der von der Närrischen Zelle zur Verfügung gestellt wird, die zwischen 2006 und 2017 schon Rennen ausgerichtet hatte – damals auf der gesperrten Rheinischen Straße.