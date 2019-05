Hilden : Kinderparlament fördert Bienen

Hilden Hinter dem Haus Auf der Bech legen die Kinder eine blühende Nahrungsquelle an.

Wer nicht will, dass sie aussterben, muss jetzt handeln. So wie das Kinderparlament der Stadt Hilden: Mit Unterstützung des Bienenzuchtvereins für Hilden sowie Heinz Garten- und Landschaftsbau schaffen die Kinder rund um die städtische Jugendförderung an der Schwanenstraße 17 ein neues Zuhause für die nützlichen Insekten. In dieser Woche haben zwölf Mitglieder des Kinderparlaments den ersten Schritt gemacht und auf der rund 50 Quadratmeter großen Fläche den Unterbewuchs entfernt. Anschließend haben die Sechs- bis 13-Jährigen bienenfreundliche Stauden und Sträucher ausgewählt. Diese werden zusammen mit zahlreichen Blumen in der kommenden Woche eingepflanzt. Am Samstag bauen die jungen Parlamentarier außerdem zusammen mit Imker Johannes Caspary, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Hilden, ein Insektenhotel. In dem Verein sind 32 Imkerinnen und Imker organisiert. Sie betreuen rund 300 Bienenvölker. Jedes hat aktuell rund 30.000 Bienen, erzählt Johannes Caspary. Das bedeutet: Rund neun Millionen der fleißigen Insekten fliegen aktuell kreuz und quer durchs Stadtgebiet. Hier finden sie ein vielfältiges Nahrungsangebot - auch weil sich immer mehr Menschen darum kümmern. „Hilden ist eine bienenfreundliche Stadt“, berichtet der Vorsitzende des Bienenzuchtvereins: „Viele Hildener rufen uns an und stellen ihren Garten als Standort für einen Bienenstock zur Verfügung. Wir haben zurzeit mehr Anfragen als das wir Bienenvölker haben.“