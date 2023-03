Trödelmarkt in Hilden „Mein Kinderkram“ lädt zu Jubiläums-Basar ein

Hilden · „Mein Kinderkram“ feiert Geburtstag in Hilden: Seit zehn Jahren gibt es ihn bereits, am Samstag, 25. März, feiern die Organisatorinnen und Organisatoren dieses Ereignis im Rahmen der neuesten Ausgabe des Kinderbasars, der über die Stadtgrenzen hinaus in der ganzen Region bekannt und beliebt ist.

23.03.2023, 05:30 Uhr

„Mein Kinderkram“ findet am Samstag an der Friedenskirche statt. Foto: Mein Kinderkram

Von 14 bis 17 Uhr sind die Gemeinderäume der Friedenskirche am Molzhausweg im Hildener Norden wieder geöffnet. Werdende Mütter dürfen schon früher rein: Mit Mutterpass ermöglichen die Veranstalter ein ruhigeres Vorabshoppen schon ab 13 Uhr. „Dieser Kinderkram ist etwas Besonderes. Das Orga-Team feiert mit allen 50 Helfern und vielen Gästen das zehnjährige Jubiläum“, berichtet Katrin Geheb, die den Kinderbasar mit ins Leben gerufen hat. Neben dem gewohnten Angebot an Erstlingsausstattung, an der großen Auswahl sehr gut erhaltener Kleidung für Babys und Kinder bis Größe 176, hochwertigen Spielsachen, Kinderwagen, Autositzen, Fahrrädern und Laufrädern, erwartet die Besucher auch ein Jubiläums-Rahmenprogramm, verspricht sie: „Ein Glücksrad mit tollen Preisen für große und kleine Besucher, Popcorn, Getränke, Kuchen und frische Waffeln lassen sich bei Livemusik genießen.“ Wer beim Kinderkram etwas kaufen möchte, schnappt sich einfach die Ware und bezahlt sie später am Ausgang. Niemand braucht zu handeln. Die Verkäufer spenden 20 Prozent ihres Verkaufserlöses. „Diese werden zwei gemeinnützigen Kinderprojekten gespendet. Wir informieren rechtzeitig auf unserer Homepage und Facebookseite“, erklärt Katrin Geheb weiter. In den vergangenen Jahren konnten auf diese Weise beispielsweise Projekte von Kindergärten und Grundschulen finanziell unterstützt werden. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.mein-kinderkram.de.

(tobi)