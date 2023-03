Zehnjähriges bestehen Kinderkram feiert Geburtstag

Gut erhaltene Kinderkleidung in verschiendenen Größen, Bücher, Spielsachen, Fahrräder – am Samstag fand im Gemeindezentrum der Friedenskirche an der Molzhausstraße der Kinderkram statt. Die Anbieter hatten ihre Ware vorher bei den Veranstaltern mit Preisschildern abgegeben. Käufer konnten ab 14 Uhr (Schwangere bereits eine Stunde früher) durch die Räume gehen und sich einfach das, was sie benötigten, einpacken. Am Ende des Rundganges wurde bezahlt.