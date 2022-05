Abenteuerspielplatz in Hilden : Fleißige Handwerker hatten viel zu tun

Nelle (7) und Erzieherin Susanne Westerhoff arbeiteten mit Ton. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Abenteuerspielplatz verwandelte sich erstmals in ein Kinderhandwerkermarkt. Weit über 70 Kids probierten sich in zehn verschiedenen Gewerkenaus und erstellten schöne Erinnerungsstücke an einen besonderen Tag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Der Gang über die kleine Brücke auf dem Weg zum Gelände des Abenteuerspielplatzes an der Richard-Wagner-Straße ist wie eine kleine Zeitreise: Kaum ist der Fluss überquert, sind die Geräusche einer weit zurückliegenden Zeit zu vernehmen. Keine Motoren, Hupen oder Klingeln, stattdessen der helle Klang von aufeinander stoßendem Metall, das Ratschen von Schleifwerkzeugen auf Stein oder Messern auf Holz. Die hölzernen Buden rundherum erinnern an ein kleines Dorf, die Geräuschkulisse an einen Marktplatz mitten im Mittelalter. Doch der Duft von frisch gebackenem Pizzateig, der verführerisch in die Nase steigt, reißt den verdutzten Besucher dann doch aus der unerwarteten Zeitreise. Es ist noch immer das Jahr 2022 mitten auf dem Hildener Abenteuerspielplatz während des ersten Kinderhandwerkermarktes.

Alle sind sie eifrig bei der Arbeit: In der Bäckerei stehen die Kinder um einen mit Mehl bedeckten Tisch, kneten Teig und verteilen Tomatensoße auf die Rohlinge, streuen weitere Zutaten und Käse darauf, während einer der wenigen Erwachsenen in diesem Markt ein fertiges Pizzastück aus dem Ofen holt. Schräg gegenüber hämmern Mädels Nägel in eine Holzbank, während sie sich konzentriert auf die Zunge beißen, um von irgendwo noch mehr Kraft aus ihren kleinen Körpern zu holen.

Info Kinderhandwerkermarkt hat viele Helfer Betreuer Mit einem kleinen Team aus 15 Helfern stemmte die Erzieher des Abenteuerspielplatzes den ersten Kinderhandwerkermarkt auf ihrem Gelände. Der Förderverein bewirtete die Besucher an einer Kuchentheke. Der Verein, der sich im Sommer vergangenen Jahres gründete und derzeit auf rund 25 Mitgliedern besteht, will über Mitgliedsbeiträge und Spenden den Erhalt und Betrieb des Abenteuerspielplatzes unterstützen.

Nebenan sitzen die Kinder ebenfalls gedankenversunken um Carsten Emig, hypnotisiert vom Geräusch des regelmäßigen Ratschens. Sie schleifen Specksteine in schöne Formen, um sie nachher als Schmusestein oder hübsche Anhänger in der Tasche oder um den Hals zu tragen. „Bei diesem Handwerk ist Geduld eine Tugend“, sagt Emig amüsiert, während er die Kinder um ihn herum beobachtet.

Erzieher Carsten Emig und Lou-Ann (10) bearbeiten Speckstein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Einige Schritte weiter lässt Carola Seidel-Meier eine Schar von Kindern, ordentlich in Reihe aufgestellt, um ihren Pavillon kreisen. Sie ist die Station der Kerzenzieherei. Nacheinander tunken die Kinder ihren Kerzendocht in die Behälter mit flüssigem und farbigen Kerzenwachsen, laufen dann eine Runde um den Pavillon, damit das aufgenommene Wachs trocknen kann und tunken ein weiteres Mal den nun mit Wachs bedeckten Docht in einen anderen Behälter. „Wie lange muss ich noch?“, will ein Junge wissen. Seidel-Meier tastet die unfertige Kerze. „Noch fünf Runden“, urteilt die Fachfrau. Der Junge stöhnt. Auch hier ist Geduld gefragt, um eine schöne Kerze entstehen zu lassen.

Die Idee zu diesem Handwerkermarkt, erklärt Seidel-Meier, sei ihr während der Pandemie gekommen. „Corona ist schuld“, sagt sie schmunzelnd. „Wir wollten etwas Handwerkliches für die Kinder machen und so ist der erste Kinderhandwerkermarkt entstanden“, fasst sie kurz zusammen. Jedes der Teammitglieder habe daraufhin eines seiner Hobbys und Fähigkeiten mit angeboten, sodass letztendlich zehn spannende Stationen entstanden sind, an denen sich die Kinder unter Anleitung ausprobieren und eigene Werke kreieren konnten.

Geschicklichkeit ist auch in der Töpferei gefragt, wo die Jungs und Mädchen Tonkugeln in neue Gegenstände und Gestalten verwandeln. Kleine Kobolde, verzierte oder beschriftete Platten entstehen, auf die die kleinen Künstler mächtig stolz sind. Auch in der Lederwerkstatt geht es spannend her: Clara (6), Lea (7), Sophia (7) und Hira (7) haben sich für einen fransigen Schlüsselanhänger entschieden, den sie aus einem Streifen Leder mit Nieten anfertigen wollen. Steffi Frings hilft dabei, schneidet die Lederstreifen mit Profiwerkzeug zurecht. „Hier ist eine scharfe Rasierklinge drin, um das Leder zurechtschneiden zu können“, erklärt Frings in entspanntem Ton den neugierigen Mädchen. Sie schauen sich das hölzerne Gerät genauer an und entdecken die Klinge. „Das sieht echt scharf aus“, sagt Clara. Auf dem Abenteuerspielplatz sei sie schon einige Male gewesen, erzählt sie dann. Der Handwerkermarkt mache ihr sehr viel Spaß. „Wir haben schon Kerzen gezogen und auf einer Holzplatte gemalt“, erzählt Sophia. „Hiernach will ich schnitzen“, sagt Lea.

Langeweile kommt hier nicht auf, dafür gibt es zu viel zu sehen, zu viel zum Ausprobieren und am Ende doch zu wenig Zeit für alles. Zweieinhalb Stunden lang ist der Markt eröffnet. Weit über 70 Kinder werkeln in dieser Zeit eifrig an den Stationen. Für Carola Seidel-Meier ein voller Erfolg. „Wir haben den Markt absichtlich an einem Wochentag und nicht am Wochenende veranstaltet und extra nicht sehr viel Werbung gemacht, nur einen kleinen Zettel an das Tor gehangen, um nicht allzu viele Kinder hier zu haben.“ Denn schon einmal sei es bei einer Veranstaltung vorgekommen, dass sich der Abenteuerspielplatz mit 1000 Besuchern füllte.