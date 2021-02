Im Wilhelm-Fabry-Museum : Bilder ausleihen in der Kinder- und Jugendartothek

Bilder ausleihen in der Kinder- und Jugendartothek

Hilden (RP) Die Kinder- und Jugendartothek „Bildwechsel“ läuft auch unter Corona-Bedingungen: Ob Van Goghs „Nachthimmel“, Leonardos „Mona Lisa“ oder Dürers „Feldhase“. Seit 1998 können Hildener Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, Kunstwerke ausleihen.

Der Bestand umfasst mittlerweile über 300 Bilder und wird ständig erweitert. Zur Auswahl stehen originale Bilder und Kunstdrucke. Vertreten sind verschiedene Medien, wie Gemälde, Fotografien und Radierungen. Arbeiten von der Gotik über die Renaissance oder Romantik bis hin zum Expressionismus und zur Gegenwartskunst stehen den jungen Kunstinteressierten zur Mitnahme in praktischen Transportkoffern zur Verfügung. Ein Stöbern im Bestand ist aktuell wegen der Corona-Vorschriften nicht möglich, teilte die Stadt mit. Kinder können aber gemeinsam mit ihren Eltern auf der Museums-Website (www.wilhelm-fabry-museum.de) ein Bild auswählen. Der Titel des Bildes wird zusammen mit einem Terminwunsch, Name und Telefonnummer für Rückfragen an wilhelm-fabry-museum@hilden.de gesendet. Der Termin wird vom Museums-Team bestätigt. Die Ausleihe ist für Besitzerinnen und Besitzer der Familienkarte kostenfrei. Ansonsten beträgt die Gebühr pro Ausleihe 2,50 Euro. Die Bilder können bis zu zwei Monaten ausgeliehen werden.