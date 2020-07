Hilden : Kinder genießen Ferien in der Wilhelm-Busch-Schule

„Wir genießen den Sommer“ ist das Motto der Aktion. Foto: Thomas Bernhardt

Hilden Die ersten beiden von drei Sommerferienwochen an der Wilhelm-Busch-Schule, Standort Verlach, sind vorbei. Rund um das Motto „Wir genießen den Sommer“ sind die Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Aktionen eingebunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die ersten beiden von drei Sommerferienwochen an der Wilhelm-Busch-Schule, Standort Verlach, sind vorbei. Rund um das Motto „Wir genießen den Sommer“ sind die Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Aktionen eingebunden – natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln. Sie können aber den kreativen und bewegungsfreudigen Kindern den Spaß an den Sommerferien sichtlich nicht verderben.

So haben Schulleiterin, OGS-Koordinatorin und das Erzieher- und Betreuerteam alle angemeldeten Wilhelm-Busch-Kinder in feste, nicht wechselnde und den Klassen entsprechende Gruppen eingeteilt. Seit mehreren Wochen ist für diese Klassen-Gruppen überlegt und geplant worden, was die Kinder mit welchem Material rund um das Sommerthema anfertigen, welche Spiele oder Übungen in der Turnhalle stattfinden und welches Freizeitvergnügen die Kinder trotz Corona-Vorschriften in der Wilhelm-Busch-Schule genießen können.

Die Kinder sind schon nach den ersten Tagen mit solchem Eifer bei den Aktionen dabei, dass alle schnell vergessen haben, dass in diesem Sommer das Thema „Piraten“ ursprünglich als große Ferienaktion mit buntem Bühnen- und Ausflugsprogramm geplant war.