Zirkusprojektwoche an der Elbsee-Schule Schüler zeigen ihre Talente in der Manege

Die Trapez-Nummer trägt den Namen „Tarzan und Jane“. Während Tarzan mit Jane in luftiger Höhe schwebt, werden die beiden von fünf Gorillas begleitet, die alle zeigen, dass ihnen die Arbeit am Trapez scheinbar keine Angst bereitet. Ich bin da oben einfach so über der Manege geschaukelt. Das war ein tolles Gefühl“, berichtet Mia aus der Trapezgruppe der B-Klassen. Isabel findet die Nummer mit der lebenden Banane am Besten. Und Liana ist schon seit dem Kindergarten vom Trapez fasziniert. „Ich wollte das immer schon einmal machen“, verrät die Schülerin. „Wir fangen immer klein an, und von Tag zu Tag geht es immer höher“, erläutert Alfons Casselly. Der 34-jährige Zirkusartist hat schon im Alter von 15 Jahren angefangen, andere beim Mitmachzirkus anzuleiten. In einem Familienzirkus seien die Aufgaben jedoch vielfältig: angefangen vom Aufbau, über Elektrik bis hin zur Trapezkunst, berichtet er. Am liebsten mag er aber das Trapez. Die Zeltkugel, in der rund 450 Zuschauer Platz finden, hat eine Höhe von insgesamt neun Metern. Mit den Schülerinnen arbeitet er in einer Höhe von bis zu fünf Metern. Bei einigen Übungen sind die Nachwuchsartistinnen zusätzlich durch ein Seil gesichert, bei anderen ist die Muskelkraft von Armen und Beinen gefragt.