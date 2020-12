Kostenpflichtiger Inhalt: Tolle Aktion in Hilden : Kinder beschenken Spaziergänger im Stadtwald

Die Geschenkekiste haben die Kinder schon wieder weggeräumt, ihre Weihnachtsbotschaft hängt aber noch an einem Baum am Fuße des Jabergs. Foto: Tobias Dupke

Hilden 180 Blumenstecker mit weihnachtlichen Motiven hatten die Kinder der Kita Sonnenschein in die Kiste am Jaberg deponiert. Die Kiste ist schon wieder in der Kita, die Adventsbotschaft hängt aber noch an einem Baum.