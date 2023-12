In der Bismarckpassage lassen sich Weihnachtswünsche erfüllen CDU-Wunschbaum sorgt für Kinderlachen

Ein prächtiger Weihnachtsbaum mit hübschen Kugeln schmückt jetzt die Bismarckpassage in der Innenstadt. Diesen Baum wiederum schmückten am Freitagnachmittag viele fleißige Hände weiter, und zwar mit Bildern und Wunschzetteln. Rund 250 bis 300 Kinder werden in jedem Jahr über den Wunsch-Baum der CDU beschenkt; Kinder, die sonst kein Weihnachtsgeschenk erhalten würden.