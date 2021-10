Hilden : Kids und Jugendliche lernen Roboter programmieren

Roboter Ozobot wartet in der Bücherei. Foto: Bücherei

Hilden So macht Lernen Spaß! Die Stadtbücherei Hilden am Nove-Mesto-Platz 3 bietet am 30. Oktober zwei weitere Programmier-Workshops für Kinder und Jugendliche an.

An Kinder von neun bis 13 Jahren richtet sich der Schnupperkurs „Programmieren mit dem Roboter Ozobot“ von 10 Uhr bis 13 Uhr. Hier werden erste Schritte im Programmieren von Diplom-Medienpädagogin Janina Wiegand vermittelt. In dem Workshop lernen die Kinder den winzigen Roboter Ozobot kennen. Gesteuert und programmiert wird er über Farbcodes. Am Ende des Workshops erstellen die Teilnehmenden mit Tablets kurze Abenteuerfilme mit dem Ozobot in der Hauptrolle. Die Geschichten werden selbst ausgedacht und dazu werden passende Kulissen aus Karton, in denen sich die Roboter bewegen können, gebaut.

Jugendliche von 10 bis 14 Jahren lernen von 14 Uhr bis 17 Uhr von Janina Wiegand die Programmiersprache Scratch kennen. In dem Workshop entwickeln die Teilnehmenden gemeinsam ein Minispiel und lernen so Schritt für Schritt grundlegende Prinzipien der Programmierung mit Scratch. Im Anschluss können eigene Spielideen umgesetzt werden.

Die Corona-Pandemie hat es gezeigt: Die Digitalisierung wird immer wichtiger, Kinder und Jugendliche sind hier sehr gefordert. Nadine Reinhold, Mitarbeiterin der Stadtbücherei Hilden, freut sich: „Wie nebenbei lernen die Kinder erste Schritte im Programmieren und die Bibliothek fördert dank der Inhalte spielerisch die Medienkompetenz der Teilnehmenden.“