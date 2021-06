Neue Verordnung macht’s möglich : Doch keine Testpflicht in Musikschule Hilden

Unterricht alleine oder zu zweit ist ab Samstag wieder möglich. Foto: dpa/Michael Hanschke

Hilden (tobi) Gute Nachrichten für alle Musikschüler in Hilden: Das Land Nordrhein-Westfalen hat am Freitag noch einmal die Coronaschutzverordnung geändert. Wie die Hildener Musikschulleiterin und Kulturamtschefin Eva Dämmer erklärt, entfällt ab Samstag die Testpflicht für die Teilnahme am Unterricht mit bis zu zwei Schülern.

Zunächst hatte es geheißen, dass die Musikschulen zwar wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren dürften, allerdings nur mit negativem Testergebnis. Die Hildener Musikschule startet am Montag, 7. Juni, wieder in den Präsenzunterricht.