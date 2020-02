Rosenmontag : „Wir starten pünktlich“

Hilden Nach den sturmbedingten Zugabsagen am Sonntag haben sich einige gefragt, ob der Start des Rosenmontagszochs in Hilden ebenfalls bedroht ist. Wir haben darüber gerade mit dem Leiter Michael Kewersun gesprochen.

Für alle, die nach dem Wetter am Sonntag und den daraus folgenden Zugabsagen bespielsweise in Haan und Unterbach vielleicht daran gezweifelt haben, dass der Hildener Zoch regulär startet: Wir haben gerade noch mal mit dem Leiter des Hildener Rosenmontagszuges, Michael Kewersun, gesprochen. „Ich gehe davon aus, dass wir pünktlich starten“, sagt er. „Bis jetzt sieht immer noch alles bestens aus.“ Eine Absage stand bislang auch noch nicht im Raum. Sollte jetzt nicht noch in letzter Sekunde ein Sturm wie aus dem Nichts heraufziehen, geht's um 14.11 Uhr am Lindenplatz los. Von dort aus schlängelt sich der Zug durch die Hildener Innenstadt.