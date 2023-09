Freizeit in Hilden Wer kegelt eigentlich heutzutage noch?

Kegeln war einmal eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen in Hilden. Tatsächlich verschwanden in den vergangenen Jahren viele Bahnen. Beispiele gefällig? Die Gaststätte am Erikaweg steht zwar noch, ist aber als Spielort längst Geschichte. Ab 1959 konnte man hier die Kugel über die glatte Bahn jagen. Längst ist klar: Das Gebäude soll verschwinden, dafür Wohnraum entstehen. Anderenorts wurde das bereits erledigt. Die Rheinische Post berichtete im Januar 2020, dass mit dem Abriss des Forstbacher Hofes nicht weniger als 40 Kegelclubs ihre Heimat verlieren werden.