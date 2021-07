Katholische Pfarrgemeinden Hilden und Haan : Neuer Pfarrer kommt nicht: Er heiratet

Das Foto zeigt Sebastian Lambertz noch als Kaplan und Pfarrverweser in Neuss-Süd. Foto: Lambertz

Hilden/Haan Sebastian Lambertz sollte zum 1. September die Leitung der katholischen Gemeinden in Hilden und in Haan übernehmen. Er hat den Kölner Erzbischof gebeten, ihn vom priesterlichen Dienst zu entbinden, weil er heiraten möchte. Kardinal Woelki hat diesem Wunsch entsprochen. Als Gemeindemitglieder in Hilden und Haan davon am Samstag und Sonntag erfuhren, waren viele fassungslos und geschockt.