Brauchtum in Haan Darsteller und Helfer für Passionsspiel gesucht

(RP) Seit vielen Jahren führt die katholische Kirche in Haan die Tradition des Passionsspiels fort. „In den vergangenen Jahren hat dieses Spiel den mitmachenden Kindern, sowie Müttern und Väter sehr viel Freude gemacht. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder mit Kindern und Jugendlichen diese Tradition fortsetzen“, erklärte die Gemeinde jetzt. Die Teilnehmer beschäftigen sich in der Fastenzeit mit der Leidensgeschichte Jesu und führen sie am Palmsonntag, 24. März in einem Wortgottesdienst um 14 Uhr auf. „Die verschiedenen Stationen vom Garten Getsemani bis zur Kreuzigung werden dabei in lebenden Bildern dargestellt. Dafür suchen wir Kinder und Jugendliche, aber auch Mütter und Väter, die mit uns Freude am Spiel haben möchten und bereit sind, in der Fastenzeit ab dem 18. Februar an jedem Sonntag um 11 Uhr gut eine Stunde für die Proben aufzuwenden“, so die Gemeinde weiter. Die Mitspielerinnen und Mitspieler müssten keinen Text lernen oder sprechen, sondern nur Freude am Spiel mitbringen. Einfache Kostüme für Kinder seien vorhanden, könnten aber auch selbst mitgebracht werden. Anmeldungen können auch online unter www.kath-kirche-haan.de erfolgen. Flyer liegen in den Kirchen aus. Nachfrage bei Martina Poppel unter martina.poppel@kath-haan.de oder telefonisch unter 02104 60324.