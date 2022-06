Fronleichnam in Hilden : Hildener Katholiken ziehen durch die Innenstadt

Hilden Durch die Innenstadt ist am Donnerstag die Fronleichnams-Prozession der Hildener Katholiken gezogen. Start und Ziel war die St.-Jacobus-Kirche.

In einer Prozession sind die Hildener Katholiken an Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni, durch die Innenstadt gezogen. Nach der heiligen Messe auf dem Kirchplatz St. Jacobus gingen sie durch die Straßen Gabelung, Kirchhofstraße, Am Kronengarten, Heiligenstraße, Warringtonplatz, Axlerhof, Mittelstraße zurück bis in die Kirche St. Jacobus. Dort wurde ein sakramentaler Segen gespendet. Im Anschluss startete das Pfarrfest.