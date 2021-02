Katholische Gemeinden Hilden und Haan : Die Präsenzgottesdienste starten wieder

Ab Montag werden in den katholischen Kirchen in Hilden und Haan wieder Gottesdienste gefeiert – unter Corona-Bedingungen. Foto: Zelger, Thomas

Hilden/Haan Die Neuregelung in den katholischen Pfarrgemeinden St. Jacobus Hilden und St. Chrysanthus und Daria Haan gilt ab Montag, 15. Februar.

(-dts) Die katholischen Pfarrgemeinden in Hilden und Haan nehmen ab Montag, 15. Februar, die Präsenzgottesdienste in den Kirchen wieder auf. Dazu habe sich das Pastoralteam nach ausführlicher Beratung entschlossen, teilte Gemeindereferentin Ulrike Peters am Freitag mit. In die Überlegungen seien unter anderem die Rückmeldungen aus den beiden Pfarrgemeinderäten eingeflossen.