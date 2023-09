„Fiction war uns gegenüber nie aggressiv, auch nicht, als er anfangs sicher starke Schmerzen gehabt haben muss. Nun lässt er sich gern kraulen, auch wenn er immer noch eher ein zurückgezogener Kater und kein Draufgänger ist,“ so Julia Nölting, die sehr froh über die positive Entwicklung ist, die ihr kleiner Schützling in der kurzen Zeit genommen hat. Die Leiterin im Katzenhaus hat genaue Vorstellungen von den Interessenten, die sie sich für den jungen Kater wünscht: „Wir würden ihn gern in eine Wohnungshaltung vermitteln, einen gesicherten Balkon würde er sicher zu schätzen wissen.“ An Fictions zukünftige Besitzer, die sich hoffentlich bald finden und dem kleinen Kerl sein erstes und endgültiges Zuhause bieten, appelliert die erfahrene Katzen-Pflegerin: „Seine neuen Menschen sollten ihm viel Ruhe und genügend Zeit lassen, um sich einzugewöhnen.“ Kinder sollten sich zu seiner neuen Familie gehören, andere Katzen stellten kein Hindernis dar. Im Tierheim verträgt er sich mit seinen „Mitbewohnern“ sehr gut.