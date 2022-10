Karnevalisten feiern Familienfest in Hilden : Generalprobe für die neue Session

Karnevalisten feiern Familienfest in Hilden

Hilden Auf dem Selgros-Parkplatz feierten die Hildener Karnevalsvereine ein gemeinsames Familienfest. Für die Tanzgruppen der Gesellschaften war das Vortanzen eine Art Generalprobe. Die Planungen für die Session laufen normal.

Das Motto für die neue Karnevalssession verrät schon, welche Gesellschaft bald im Blickpunkt steht: „Mit Hut und Degen gemeinsam auf jecken Wegen“. Die Karnevalsgesellschaft Die Musketiere 1968 feiern 2023 ihr 55-jähriges Bestehen. Und in der 5x11. Session stellen sie das Prinzenpaar. Feuerwehr-Chef Hans-Peter Kremer wird zu Prinz HP I., Stephanie II. (Weidmann) wird ihm als Hildania zur Seite stehen.

Am Samstag, 12. November, wird für beide die Session offiziell starten. Denn nach dem Hoppeditzerwachen in der Stadthalle steht gleich die Prinzenkürung auf dem Programm. Neben den großen Tollitäten werden dann auch die kleinen mit den Insignien ihrer Macht für die fünfte Jahreszeiten ausgerüstet: Paul Pook und Lisann Lange werden ihr Amt als Kinderprinzenpaar antreten.

12. Februar 2023, Hildener Narrenakademie, Kinderkarnevals-Party in der Stadthalle

5. Februar 2023, Hildener Narrenakademie, 10.45 Uhr Herrensitzung in der Stadthalle.

29. Januar 2023 Kniebachschiffer, Damensitzung Jeck om Deck, 14 Uhr (Warm-Up-Party ab 11.11 Uhr), in der Stadthalle.

10. Januar 2023, Hildener Narrenakademie, 17.30 Uhr, Große Kostümsitzung „Kölsche Tön“ in der Stadthalle Hilden.

25. November 2022, Weihnachtsmarkt in der Innenstadt; die Karnevalisten nehmen teil.

12. November 2022 Carnevals Comitee Hilden: Prinzenkürung in der Stadthalle

Sonntag hatte das Carnevals Comitee Hilden (CCH) zum Familienfest eingeladen. Nach der Premiere im Oktober 2021 war erneut der Selgros-Parkplatz an der Oststraße Schauplatz des Treffens aller karnevalistischen Kräfte aus Hilden. „Wir wollen uns hier insgesamt als Brauchtum präsentieren“, erklärte Stefan Schlebusch im Gespräch mit der Redaktion. Der CCH-Präsident sieht das Treffen aller Vereine auch als „Einläuten der Session“.

Unter diesem Aspekt haben am Nachmittag die Auftritte der Tanzgruppen auf der Pflasterfläche unterm Glasdach des Parkplatzes auch etwas von Generalprobe. Die CCH-Flöhe, die Garde der Großen Hildener Karnevalsgesellschaft (GHK) und der Tanz der „Ahoi-Flotte“ aus den Reihen der KG Kniebachschiffer gaben Kostproben von dem, was in der kommenden fünften Jahreszeit auf den Bühnen der Säle für beste Unterhaltung sorgen soll.