Karneval 2024 im Kreis Mettmann Das sind die Karnevalsumzüge in unserer Region

Lichterzug Reusrath

Wann Der Reusrather Lichterzug startet am Sonntag, 11. Februar, um 18.11 Uhr

Wo Die Aufstellung ist für 17.30 Uhr am Reusrather Platz (Bienenweg/Ecke Heerstraße in Langenfeld) geplant. Dann zieht er über

Heerstraße, Grillenpfad, Bienenweg, Gartenstraße zur Opladener Straße, wo er sich bei Hausnummer 143 (Physiotherapie Pülm) auflöst. Die Wegstrecke beträgt etwa zwei Kilometer.

Was Aus den umliegenden Städten und Stadtteilen kommen jedes Jahr etliche Karnevalisten in den Langenfelder Süden um an diesem Event teilzuhaben, die Stimmung zu genießen und Karneval einmal auf eine andere Art zu feiern. Neben den bunten Lichtern der Wagen und Fußgruppen, sorgen die Anwohner entlang der Zugstrecke wie jedes Jahr für eine leuchtende Farbenpracht. Sie haben mit Ihrem Mitwirken großen Anteil am Erfolg des Umzuges. Auch die Besucher des Lichterzuges zeigten sich in den vergangenen Jahren sehr kreativ und wählten toll beleuchtete Kostüme. Die After-Lichterzug-Party wird in dieser Session nicht im Festzelt auf dem Reusrather Platz stattfinden, sondern im Schützenheim, Brunnenstr. 51. In der Zeit, wenn der Lichterzug stattfindet, wird es Essen und Getränke auf dem Reusrather Platz geben, bis etwa eine halbe Stunde nach Ende des Lichterzuges. Eine ausreichende Anzahl an Toiletten steht zur Verfügung.

Parken Da Reusrath nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen für seine 7500 Einwohner hat, bittet der Veranstalter Besucher Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.