Karneval 2024 im Kreis Mettmann Das sind die Karnevalsumzüge im Kreis Mettmann

Die Erkrather Karnevalisten ziehen bereits am Wochenende vor Altweiber durch die Straßen, in Langenfeld werden statt Kamelle Zutaten für eine leckere Gemüsesuppe geworfen, und in Hilden feiern die Jecken nachher „Open Air“ auf dem alten Markt weiter. Der Kreis Mettmann steht am Karnevalswochenende Kopf.