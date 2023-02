Karneval im Kreis Mettmann Das sind die Karnevalsumzüge in unserer Region

Karnevalssamstagszug in Mettmann

Wann: Samstag, 18. Februar 2023, Beginn ist um 14.11 Uhr.

Wo: Start ist nicht wie in den vor-pandemischen Jahren am Hammerplatz, der saniert wird, sondern vom Seibelparkplatz am Carpe Diem. Dann über die Schwarzbachstraße, um den Jubiläumsplatz herum, über Johannes-Flintrop-Straße, Königshofstraße, um die Königshofgalerie herum, über Talstraße, Breite Straße – und über die Johannes-Flintrop-Straße um den Jubiläumsplatz herum wieder zurück.

Eckdaten: Wegstrecke rund 2 km, Dauer rund zweieinhalb Stunden.

Besonderheiten: „Nix is wie et wor, äver wir sin widder do“, lautet das Motto – und ist Programm: Für eingefleischte Karnevalisten die dann den Zug bewundern und bejubeln, startet die Party um 13 Uhr auf dem Jubiläumsplatz. Neben einem DJ, der gemeinsam mit dem Hoppeditz die Stimmung anheizen wird, plant der Verein FKK jecke Überraschungen. Wer am diesjährigen Karnevalszug teilnehmen möchte, kann sich via www.karnevalszug-mettmann.de anmelden. Auch hierbei hat das FKK Neuigkeiten: In diesem Jahr entfallen sowohl die Anmeldegebühr als auch die Gema-Gebühren. Anmeldeschluss ist der 4. Februar 2023.