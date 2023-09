Karneval in Hilden Sie sind das neue Hildener Prinzenpaar

Knapp zwei Monate bevor Hoppeditz aus seinem Grab steigt und das Narrenvolk wieder zum Jeck-sein animiert, präsentiert das Carnevals Comitee Hilden (CCH) im Hochhaus, der kultigen Kneipe an der Walder Straße, die neuen Tollitäten der Session 2023/2024. „Ich bin in Hilden geboren, und wenn man dann auch in Hilden groß wird und lebt, dann wächst man unwillkürlich in den Karneval rein“, erklärt Hildanus Aljoscha I., seines Zeichens neuer Karnevalsprinz und Mitglied der Karnevalsgesellschaft Die Musketiere. An seiner Seite unterstützt ihn als Prinzessin Hildania Manuela I.. Zum weiteren karnevalistischen Hofstaat gehören Marion Heess als Hofdame sowie die beiden Adjutanten Daniel Klausgrete als Chef sowie Stefan Kremer.