Brauchtum in Hilden Prinzenpaar begrüßt Sessions-Baby Emilia

3650 Gramm schwer, 57 Zentimeter groß und geboren am 11.11. - ein wahrhaft närrisches Datum, an dem die kleine Emilia zur Welt kam. Und so stimmten ihre Eltern Sanja und Marvin Neumann gleich zu, als das Carnevals Comitee Hilden (CCH) sie fragte, ob Emilia das Sessions-Baby 2023/2024 werden darf. Ute Barkei, stellvertretende Schatzmeisterin des Vereins, steht im Herbst stets in engem Kontakt zu den Krankenhäusern. Ein dem Karneval verbundener Arzt spricht dann die Eltern an, wenn am oder um den 11.11. ein Hildener Baby geboren wird und fragt, ob sie einverstanden sind.