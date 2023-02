Karneval in Hilden Lösung für Festzelt trotz Baustelle gefunden

Die Kuh ist von Eis – und das Zelt noch ein Stückchen weiter in Richtung Markt gerückt. Ab Donnerstag feiern viele Karnevalisten vor und nach dem Rathaussturm im Festzelt auf dem alten Markt. Erst in der vergangenen Woche gab es das finale grüne Licht für das leicht angepasste Konzept, erklärt Zeltbetreiber Georg Ott. Der Veranstalter musste in diesem Jahr von der seit Jahren etablierten Planung abweichen. Denn direkt gegenüber vom alten Markt und dem Festzelt wird am Eingang zum Axlerhof gebaut. Und der Baukran ragt weit in die Mittelstraße hinein. Durch das Festzelt an seinem angestammten Platz wäre an dieser Stelle ein Nadelöhr entstanden.