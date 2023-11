Session 2023/24 Karneval in Hilden zieht in die Stadthalle

Als Hintergrund für den Wechsel des Veranstaltungsortes nennt das CCH gleich mehrere Gründe: „Baustelle am alten Markt, Ablehnung des Nove-Mesto-Platzes, Kostensteigerungen, höhere Nachfrage als Angebot.“ Georg Ott präzisiert: Durch die Baustelle am Axlerhof und den großen Kran hätte das Festzelt nicht in gewohnter Größe aufgebaut werden können. „Es wären wieder rund 200 Plätze weggefallen“, sagt er. Bereits in der vergangenen Session mussten CCH und Ott Einbußen wegen der Baustelle hinnehmen.