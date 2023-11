Karneval in Hilden Hoppedine erwacht in einer Ente

Mit spitzer Zunge schaute sie auf die vergangenen Monate zurück, thematisierte beispielsweise die Haushaltsplanungen der Stadt: „Jetzt wird mir aber ganz angst und bange, denn der Sparwahn nimmt uns Jecken auch in die Zange. Also bekommen wir in den nächsten Jahren auch den Rotstift zu spüren. Wo soll das denn dann hinführen? Im Haushalt für 2024 steht für die Jecken eine Summe. Mal sehen, wer ist 2025 der Dumme? Brauchtum und Tradition kosten Geld, aber nur sie bereichern unsere Welt.“ Der abgelehnte Umzug des Festzeltes auf den Nove-Mesto-Platz kommentierte sie so: „Die Sorge ist groß, dass es zu viel Lärm und Beschwerden wird’s geben, aber wir wollen in Hilden doch nur ein schönes und geselliges Stadtleben. In der Nachbarstadt gibt es im Sommer sieben Mal Livemusik auf dem Marktplatz. Und da kommt kein Bewohner auf die Idee und möchte Schadenersatz. Hier in Hilden ist leider so etwas nicht möglich, sind wir hier vielleicht doch zu dämlich?“