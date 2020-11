Endgültige Gewissheit in Hilden : Karneval in Hilden fällt wegen Corona komplett aus

Karneval in Hilden fällt wegen Corona komplett aus

Endgültige Gewissheit in Hilden

Hilden Die Hildener Narren haben nicht nur das Hoppeditz-Erwachen und die Sitzungen abgesagt, sondern auch gleich den Straßenkarneval rund um Rosenmontag.

Alle Hildener Karneval sgesellschaften haben demnach ihre Veranstaltungen für die Session 2020/2021 auf Eis gelegt. „In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auch bei allen Künstlern und Veranstaltern, die ebenso eine schwere Zeit durchleben, für die unkomplizierte Zusammenarbeit und Kooperation. Dies hilft und gibt Aussicht, dass alle Vereine auch zur nächsten Session in Hilden mit an Board sind und ihre Aktivitäten wieder voll aufnehmen können und wir unter Anderem unsere närrischen Jubiläen feiern können“, erklärt Jüntgen.

Stephanie und Dirk Pook sollten als Stephanie I. und Dirk II. eigentlich durch die Session 2020/21 führen. Die Hildener Hoppedine hätte am 11.11. um 11.11 Uhr auch die Session offiziell eröffnet. „Das Prinzenpaar steht auch für die Session 2021/2022 parat, die wir hoffentlich wieder feiern können“, erklärt Jüntgen.

Der Straßenkarneval ist von der Absage ebenfalls betroffen, bestätigt der CCH-Vize. Zeltveranstaltungen oder ein Umzug seien in der aktuellen Situation einfach nicht drin, erklärt Philipp Jüntgen. Und ob sie sich bis zum Frühjahr ändern wird, steht in den Sternen.

Schon zuvor hatte Philipp Jüntgen, der bei der Hildener Narrenakademie auch Kinderprinzenführer ist, erklärt, dass es in der Karnevalssession 2020/21 kein Kinderprinzenpaar geben wird. „Das wäre keine schöne, keine würdige Session und kein schönes Erlebnis für die Kinder“, sagte er. Jüntgen, der auch Vize-Präsident des CCH ist, hatte damals auch schon erklärt, dass das Hoppeditz-Erwachen in diesem Jahr nicht stattfinden könne, jedenfalls nicht in gewohnter Form.