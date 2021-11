Es gelten die 2G-Regeln : Nächsten Samstag startet Hilden in den Karneval

„Wir feiern wieder“ steht auf dem Orden der Rheinisch-Bergisch-Märkischen Karnevalsvereine. Foto: Hildener Narrenakademie

Hilden Hoppeditzerwachen und Prinzenkürung eröffnen in der Stadthalle Hilden am 13. November die Session. Die Narrenakademie erhielt schon Freitag den Landtagsorden.

Die fünfte Jahreszeit beginnt in Hilden. Wegen Corona etwas später und nur für Geimpfte und Genesene. Am Samstag, 13. November, erwacht in der Stadthalle der Hoppeditz und wird die 69. Kürung der Tollitäten gefeiert. Beginn ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten kosten 22 Euro. Für den Einlass ab 17.30 Uhr muss ein Nachweis über Impfung oder Genesen-Sein mitgebracht sowie ein Lichtbildausweis vorgezeigt werden. Eine grundsätzliche Maskenpflicht während der Feier besteht nicht, teilte Philipp Jüntgen als Vizepräsident des Carnevals-Comitees Hilden (CCH) mit.

Das Kinderprinzenpaar wird gegen 19.20 Uhr auf die Bühne ziehen und anschließend gekürt. Die Prinzessin der Stadt Hilden kommt gegen 20.10 Uhr in den Saal und wird gegen 20.50 Uhr ins Amt eingeführt.

Der Landtagsorden würdigt die Arbeit der Narrenakademie. Foto: Hildener Narrenakademie

„Für die weitere Session müssen und werden wir uns an der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie orientieren. Grundsätzlich haben sich alle Karnevalsvereine in Hilden für alle Veranstaltungen jetzt schon auf die 2-G Regel geeinigt“, erklärte Philipp Jüntgen. Als Termine nannte er den 11. Januar für die Sitzung „Kölsche Tön“ von Narrenakademie und Musketieren. Am 16. Januar veranstalten die Musketiere ihr Biwak/Prinzentreffen. Narrenakademie und Musketiere laden für den 23. Januar zur Herrensitzung ein. Die Kniebachschiffer veranstalten ihre Damensitzung am 30. Januar. Die Karnevalsparty der KG Rot-Weiß findet am 5. Februar statt.

Derzeit laufen beim CCH die Planungen für alle bekannten Veranstaltungen sowie für Straßenkarneval und Rosenmontagszug. Auch strebt das CCH an, ein Festzelt aufzustellen.