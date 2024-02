Karneval in Hilden So sah der Hildener Rosenmontagszug früher aus

Gottfried Habbelrath, im Volksmund auch Eselböpp genannt – ein Hildener Original – macht mit seinem Gespann Werbung für den Straßenkarneval in Hilden. Aus welchem Jahr in den 50ern dieses Bild stammt, ist unklar. Er steht wahrscheinlich an der Hochdahler Straße, Ecke Taubenstraße.