Karneval in Hilden So sah der Hildener Rosenmontagszug früher aus

Bis heute ist er der Höhepunkt einer jeden Karnevalssession in der Stadt: der Hildener Rosenmontagszug. Im Jahr 1953 gab es den ersten gesamtstädtischen Karnevalszug nach dem Krieg, aber auch schon in den 1920er-Jahren sammelten sich Karnevalisten in den Stadtteilen und nahmen bei Umzügen die Obrigkeit aufs Korn.