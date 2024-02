Karneval 2024 in Hilden Polizei mit Rosenmontag zufrieden, Bauhof im Großeinsatz

Um 7 Uhr ging es am Veilchendienstag auch sofort weiter: „Wir fahren direkt nach dem Zug nicht durch die Innenstadt“, so der Bauhofleiter. Das sei angesichts der Karnevalisten, die sich dort aufhalten, zu gefährlich. „Dort sind einfach zu viele Menschen unterwegs.“ Seine Mitarbeiter beginnen daher einen Tag später schon früh am Morgen. Rund um die Mittelstraße haben sie viel zu tun, denn viele Rosenmontagsbesucher haben ihren Müll einfach auf die Straße geworfen. Auch viele Glasflaschen gingen dabei zu Bruch, vor allem kleine Schnapsflaschen.