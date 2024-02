Karneval in Hilden Das wandelnde Festzelt beim Kasernensturm

Zunächst hielt die Mauer aus Feldjägern, die mit Schild, Schlagstock und Rose ausgerüstet waren. Doch dann musste ein „verspäteter Getränketransport“ aufs Kasernengelände. Darin versteckt: Prinz Aljoscha, der das Tor von innen öffnete. Die Karnevalisten zogen mit den Soldaten in eine Wagenhalle, in der alle gemeinsam weiterfeierten. Auf dem Weg dorthin mussten jedoch die Musiker des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und vor allem ihre Instrumente vor dem strömenden Regen geschützt werden. Kurzerhand packten einige Soldaten den Plastikpavillon an den Streben und verwandelten den Unterstand in ein wandelndes Festzelt. So konnten die Musiker die Strecke zwischen Kasernentor und Wagenhalle trockenen Fußes und spielenderweise überbrücken.